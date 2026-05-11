Varia US Properties Aktie

Varia US Properties für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295

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Varia US Properties-Anlage unter der Lupe 11.05.2026 10:04:47

SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Varia US Properties-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Varia US Properties eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Varia US Properties-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,500 Varia US Properties-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 08.05.2026 auf 14,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36,25 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 63,75 Prozent.

Varia US Properties war somit zuletzt am Markt 146,94 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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