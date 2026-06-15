Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Varia US Properties-Investment
|
15.06.2026 10:04:36
SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Varia US Properties-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Varia US Properties-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 38,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 258,398 Varia US Properties-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 255,81 CHF, da sich der Wert einer Varia US Properties-Aktie am 12.06.2026 auf 12,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67,44 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Varia US Properties belief sich zuletzt auf 127,49 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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