Varia US Properties Aktie
WKN DE: A2AUDC / ISIN: CH0305285295
|Profitables Varia US Properties-Investment?
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18.05.2026 10:04:29
SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Varia US Properties von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Varia US Properties-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Varia US Properties-Papiers betrug an diesem Tag 37,90 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 26,385 Varia US Properties-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.05.2026 377,31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14,30 CHF belief. Damit wäre die Investition um 62,27 Prozent gesunken.
Der Varia US Properties-Wert an der Börse wurde auf 144,69 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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