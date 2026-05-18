SPI-Wert Varia US Properties-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Varia US Properties von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Varia US Properties-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Varia US Properties-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Varia US Properties-Papiers betrug an diesem Tag 37,90 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 26,385 Varia US Properties-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.05.2026 377,31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 14,30 CHF belief. Damit wäre die Investition um 62,27 Prozent gesunken.

Der Varia US Properties-Wert an der Börse wurde auf 144,69 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at