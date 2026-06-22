SPI-Wert VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 10 Jahren eingebracht

Am 22.06.2016 wurde das VAT-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die VAT-Anteile bei 58,85 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die VAT-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,699 VAT-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.06.2026 gerechnet (686,20 CHF), wäre das Investment nun 1 166,02 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 1 066,02 Prozent.

Jüngst verzeichnete VAT eine Marktkapitalisierung von 20,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at