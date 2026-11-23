VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Profitabler VAT-Einstieg?
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23.11.2026 10:03:36
SPI-Wert VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 3 Jahren abgeworfen
Das VAT-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die VAT-Anteile bei 375,20 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,665 VAT-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 315,83 CHF, da sich der Wert einer VAT-Aktie am 20.11.2026 auf 493,70 CHF belief. Mit einer Performance von +31,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
VAT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,79 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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