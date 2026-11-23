Vor Jahren in VAT eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das VAT-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die VAT-Anteile bei 375,20 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,665 VAT-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 315,83 CHF, da sich der Wert einer VAT-Aktie am 20.11.2026 auf 493,70 CHF belief. Mit einer Performance von +31,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

VAT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,79 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at