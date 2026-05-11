VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Profitable VAT-Investition?
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11.05.2026 10:04:47
SPI-Wert VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VAT von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das VAT-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 318,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VAT-Aktie investiert, befänden sich nun 0,314 VAT-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.05.2026 auf 611,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191,84 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 91,84 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete VAT eine Marktkapitalisierung von 18,34 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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