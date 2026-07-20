VAT Aktie

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WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

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VAT-Anlage unter der Lupe 20.07.2026 10:04:24

SPI-Wert VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VAT-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in VAT eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit VAT-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 63,75 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VAT-Aktie investiert, befänden sich nun 15,686 VAT-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des VAT-Papiers auf 666,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 450,20 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 945,02 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von VAT belief sich zuletzt auf 19,96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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