SPI-Wert VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VAT-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen VAT-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem VAT-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 54,45 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 183,655 VAT-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2026 113 351,70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 617,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 033,52 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für VAT eine Börsenbewertung in Höhe von 18,49 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at