VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Rentable VAT-Anlage?
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25.05.2026 10:03:55
SPI-Wert VAT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VAT-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem VAT-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 54,45 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 183,655 VAT-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 22.05.2026 113 351,70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 617,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 033,52 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für VAT eine Börsenbewertung in Höhe von 18,49 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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