VAT Aktie

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WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

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Frühe Anlage 09.11.2026 10:03:46

SPI-Wert VAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in VAT von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VAT-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem VAT-Papier statt. Zum Handelsende standen VAT-Anteile an diesem Tag bei 79,65 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 125,549 VAT-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des VAT-Papiers auf 516,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64 858,76 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 548,59 Prozent.

VAT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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