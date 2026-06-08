SPI-Wert VAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in VAT von vor 3 Jahren abgeworfen

Das VAT-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 370,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,703 VAT-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 631,35 CHF, da sich der Wert einer VAT-Aktie am 05.06.2026 auf 603,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 63,14 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für VAT eine Börsenbewertung in Höhe von 18,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at