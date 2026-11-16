VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Rentable VAT-Investition?
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16.11.2026 10:03:29
SPI-Wert VAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in VAT von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem VAT-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die VAT-Aktie 330,60 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in VAT-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,302 VAT-Aktien. Die gehaltenen VAT-Aktien wären am 13.11.2026 161,34 CHF wert, da der Schlussstand 533,40 CHF betrug. Das entspricht einer Zunahme von 61,34 Prozent.
Insgesamt war VAT zuletzt 16,00 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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