SPI-Wert VAT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VAT-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen VAT-Investment gewesen.

Am 03.08.2023 wurden VAT-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren VAT-Anteile an diesem Tag 352,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das VAT-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,284 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 171,02 CHF, da sich der Wert einer VAT-Aktie am 31.07.2026 auf 602,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +71,02 Prozent.

Zuletzt ergab sich für VAT eine Börsenbewertung in Höhe von 18,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at