SPI-Wert VAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VAT von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VAT-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die VAT-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die VAT-Aktie bei 289,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die VAT-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,346 VAT-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.02.2026 auf 509,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176,07 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 76,07 Prozent.

Insgesamt war VAT zuletzt 15,28 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at