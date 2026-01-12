SPI-Wert VAT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VAT von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in VAT eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der VAT-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 342,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,919 VAT-Aktien. Die gehaltenen VAT-Papiere wären am 09.01.2026 1 295,10 CHF wert, da der Schlussstand 443,70 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 29,51 Prozent vermehrt.

Alle VAT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at