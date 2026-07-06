SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vaudoise Versicherungen-Aktien gewesen.

Vaudoise Versicherungen-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 488,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,205 Vaudoise Versicherungen-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 164,96 CHF, da sich der Wert einer Vaudoise Versicherungen-Aktie am 03.07.2026 auf 805,00 CHF belief. Mit einer Performance von +64,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Vaudoise Versicherungen betrug jüngst 2,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at