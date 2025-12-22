SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vaudoise Versicherungen-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Vaudoise Versicherungen-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Vaudoise Versicherungen-Papier bei 511,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Vaudoise Versicherungen-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,196 Vaudoise Versicherungen-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 137,57 CHF, da sich der Wert einer Vaudoise Versicherungen-Aktie am 19.12.2025 auf 703,00 CHF belief. Mit einer Performance von +37,57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Vaudoise Versicherungen bezifferte sich zuletzt auf 2,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at