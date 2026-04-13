Vaudoise Versicherungen Aktie
WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667
|Vaudoise Versicherungen-Anlage
|
13.04.2026 10:03:42
SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Vaudoise Versicherungen-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Vaudoise Versicherungen-Aktie an diesem Tag 502,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,199 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 166,37 CHF, da sich der Wert eines Vaudoise Versicherungen-Papiers am 10.04.2026 auf 836,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 66,37 Prozent.
Der Marktwert von Vaudoise Versicherungen betrug jüngst 2,42 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vaudoise Versicherungen
Analysen zu Vaudoise Versicherungen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vaudoise Versicherungen
|910,00
|0,55%