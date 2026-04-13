SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Vaudoise Versicherungen-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Vaudoise Versicherungen-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Vaudoise Versicherungen-Aktie an diesem Tag 502,50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,199 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 166,37 CHF, da sich der Wert eines Vaudoise Versicherungen-Papiers am 10.04.2026 auf 836,00 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 66,37 Prozent.

Der Marktwert von Vaudoise Versicherungen betrug jüngst 2,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at