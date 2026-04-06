Vaudoise Versicherungen Aktie

Vaudoise Versicherungen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667

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Hochrechnung 06.04.2026 10:03:47

SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Vaudoise Versicherungen-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 06.04.2021 wurde das Vaudoise Versicherungen-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 484,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert, befänden sich nun 20,661 Vaudoise Versicherungen-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 820,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 16 942,15 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 69,42 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Vaudoise Versicherungen belief sich jüngst auf 2,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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