SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Vaudoise Versicherungen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Vaudoise Versicherungen-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Vaudoise Versicherungen-Papier bei 505,00 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,980 Vaudoise Versicherungen-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 31.07.2026 auf 803,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 590,10 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 59,01 Prozent.

Insgesamt war Vaudoise Versicherungen zuletzt 2,34 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at