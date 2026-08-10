Vaudoise Versicherungen Aktie
WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667
|Langfristige Performance
|
10.08.2026 10:03:54
SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vaudoise Versicherungen-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Vaudoise Versicherungen-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Vaudoise Versicherungen-Aktie bei 634,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert, befänden sich nun 15,773 Vaudoise Versicherungen-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 460,57 CHF, da sich der Wert eines Vaudoise Versicherungen-Papiers am 07.08.2026 auf 790,00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 24,61 Prozent.
Vaudoise Versicherungen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,30 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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