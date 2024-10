SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vaudoise Versicherungen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Vaudoise Versicherungen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Vaudoise Versicherungen-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Vaudoise Versicherungen-Papier bei 418,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investierten, hätten nun 0,239 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Vaudoise Versicherungen-Anteile wären am 27.09.2024 111,24 CHF wert, da der Schlussstand 465,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,24 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Vaudoise Versicherungen einen Börsenwert von 1,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at