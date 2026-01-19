SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vaudoise Versicherungen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vaudoise Versicherungen-Aktien gewesen.

Am 19.01.2016 wurden Vaudoise Versicherungen-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 510,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vaudoise Versicherungen-Aktie investiert, befänden sich nun 0,196 Vaudoise Versicherungen-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.01.2026 auf 745,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,08 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46,08 Prozent angewachsen.

Alle Vaudoise Versicherungen-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

