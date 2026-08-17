Vaudoise Versicherungen Aktie

Vaudoise Versicherungen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667

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Profitables Vaudoise Versicherungen-Investment? 17.08.2026 10:04:12

SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vaudoise Versicherungen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Vaudoise Versicherungen-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Vaudoise Versicherungen-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Vaudoise Versicherungen-Anteile bei 445,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Vaudoise Versicherungen-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,225 Vaudoise Versicherungen-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Vaudoise Versicherungen-Papiers auf 781,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 175,51 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 75,51 Prozent.

Vaudoise Versicherungen wurde am Markt mit 2,27 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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