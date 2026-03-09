Vaudoise Versicherungen Aktie
WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667
09.03.2026 10:03:48
SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vaudoise Versicherungen-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Vaudoise Versicherungen-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 470,00 CHF. Bei einem Vaudoise Versicherungen-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,128 Vaudoise Versicherungen-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.03.2026 gerechnet (742,00 CHF), wäre die Investition nun 1 578,72 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +57,87 Prozent.
Zuletzt verbuchte Vaudoise Versicherungen einen Börsenwert von 2,15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
