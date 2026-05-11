Vaudoise Versicherungen Aktie
WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667
|Vaudoise Versicherungen-Investmentbeispiel
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11.05.2026 10:04:47
SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 10 Jahren verdient
Am 11.05.2016 wurden Vaudoise Versicherungen-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Vaudoise Versicherungen-Anteile betrug an diesem Tag 494,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,022 Vaudoise Versicherungen-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.05.2026 1 629,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 806,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 629,93 CHF, was einer positiven Performance von 62,99 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Vaudoise Versicherungen betrug jüngst 2,35 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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