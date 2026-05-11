Vaudoise Versicherungen Aktie

Vaudoise Versicherungen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vaudoise Versicherungen-Investmentbeispiel 11.05.2026 10:04:47

SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Vaudoise Versicherungen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 11.05.2016 wurden Vaudoise Versicherungen-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Vaudoise Versicherungen-Anteile betrug an diesem Tag 494,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,022 Vaudoise Versicherungen-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.05.2026 1 629,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 806,00 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 629,93 CHF, was einer positiven Performance von 62,99 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Vaudoise Versicherungen betrug jüngst 2,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vaudoise Versicherungen

mehr Nachrichten

Analysen zu Vaudoise Versicherungen

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vaudoise Versicherungen 870,00 -0,57% Vaudoise Versicherungen

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen