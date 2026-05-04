Vaudoise Versicherungen Aktie

Vaudoise Versicherungen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ETZV / ISIN: CH0021545667

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Performance unter der Lupe 04.05.2026 10:03:41

SPI-Wert Vaudoise Versicherungen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vaudoise Versicherungen von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Vaudoise Versicherungen-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Vaudoise Versicherungen-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Vaudoise Versicherungen-Anteile bei 482,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Vaudoise Versicherungen-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,207 Vaudoise Versicherungen-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (818,00 CHF), wäre das Investment nun 169,71 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 69,71 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Vaudoise Versicherungen bezifferte sich zuletzt auf 2,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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