SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vetropack A von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren Vetropack A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vetropack A-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Vetropack A-Anteile betrug an diesem Tag 32,22 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 31,037 Vetropack A-Aktien. Die gehaltenen Vetropack A-Papiere wären am 30.10.2026 569,83 CHF wert, da der Schlussstand 18,36 CHF betrug. Mit einer Performance von -43,02 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Vetropack A belief sich zuletzt auf 363,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at