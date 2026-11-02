Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Langfristige Investition
|
02.11.2026 10:03:52
SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vetropack A von vor 10 Jahren gekostet
Vetropack A-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Vetropack A-Anteile betrug an diesem Tag 32,22 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 31,037 Vetropack A-Aktien. Die gehaltenen Vetropack A-Papiere wären am 30.10.2026 569,83 CHF wert, da der Schlussstand 18,36 CHF betrug. Mit einer Performance von -43,02 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Vetropack A belief sich zuletzt auf 363,85 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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