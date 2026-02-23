Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Lohnender Vetropack A-Einstieg?
|
23.02.2026 10:04:23
SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vetropack A-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde das Vetropack A-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Vetropack A-Anteile an diesem Tag bei 33,10 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 30,211 Vetropack A-Aktien. Die gehaltenen Vetropack A-Papiere wären am 20.02.2026 712,99 CHF wert, da der Schlussstand 23,60 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,70 Prozent abgenommen.
Am Markt war Vetropack A jüngst 467,85 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
