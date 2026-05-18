Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Vetropack A-Investition
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18.05.2026 10:04:29
SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vetropack A-Investment von vor 10 Jahren verloren
Am 18.05.2016 wurde das Vetropack A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Vetropack A-Papier bei 29,06 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,412 Vetropack A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 688,23 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Papiers am 15.05.2026 auf 20,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 31,18 Prozent verringert.
Vetropack A wurde am Markt mit 396,18 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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