SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vetropack A-Investment von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Vetropack A-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 18.05.2016 wurde das Vetropack A-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Vetropack A-Papier bei 29,06 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,412 Vetropack A-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 688,23 CHF, da sich der Wert eines Vetropack A-Papiers am 15.05.2026 auf 20,00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 31,18 Prozent verringert.

Vetropack A wurde am Markt mit 396,18 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at