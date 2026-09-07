SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vetropack A-Investment von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Vetropack A-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Vetropack A-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Vetropack A-Papier an diesem Tag 32,60 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Vetropack A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 306,748 Vetropack A-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 22,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 024,54 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 29,75 Prozent vermindert.

Vetropack A wurde am Markt mit 454,11 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at