Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Vetropack A-Investment im Blick
|
22.12.2025 10:04:06
SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor 5 Jahren verloren
Am 22.12.2020 wurde die Vetropack A-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vetropack A-Aktie bei 58,70 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hat, hat nun 170,358 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.12.2025 3 637,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 21,35 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 63,63 Prozent vermindert.
Vetropack A wurde am Markt mit 423,24 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vetropack Holding AG Act nom -A-mehr Nachrichten
|
10:04
|SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
16.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SPI am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.12.25
|Verluste in Zürich: SPI zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
08.12.25
|Zuversicht in Zürich: SPI präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI aktuell: SPI-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
01.12.25
|SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vetropack A-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)