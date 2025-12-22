SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Vetropack A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 22.12.2020 wurde die Vetropack A-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Vetropack A-Aktie bei 58,70 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hat, hat nun 170,358 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.12.2025 3 637,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 21,35 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 63,63 Prozent vermindert.

Vetropack A wurde am Markt mit 423,24 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at