Vetropack a Aktie

Vetropack a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Vetropack A-Anlage? 19.01.2026 10:04:02

SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Vetropack A eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Vetropack A-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Vetropack A-Aktie betrug an diesem Tag 61,20 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 163,399 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.01.2026 3 660,13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 22,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 63,40 Prozent vermindert.

Vetropack A wurde am Markt mit 444,01 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vetropack Holding AG Act nom -A-

mehr Nachrichten