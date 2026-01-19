SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Vetropack A eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Vetropack A-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Vetropack A-Aktie betrug an diesem Tag 61,20 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Vetropack A-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 163,399 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.01.2026 3 660,13 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 22,40 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 63,40 Prozent vermindert.

Vetropack A wurde am Markt mit 444,01 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at