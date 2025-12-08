Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Vetropack a Aktie

WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594

Investmentbeispiel 08.12.2025 10:04:39

SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Vetropack A eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Vetropack A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 26,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,846 Vetropack A-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 05.12.2025 auf 21,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84,23 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 15,77 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete Vetropack A eine Marktkapitalisierung von 434,42 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Vetropack Holding AG Act nom -A- 22,85 -0,22%

