WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594

Lohnende Vetropack A-Investition? 02.02.2026 10:04:30

SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vetropack A von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Vetropack A eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Vetropack A-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 25,40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 39,370 Vetropack A-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 889,76 CHF, da sich der Wert einer Vetropack A-Aktie am 30.01.2026 auf 22,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,02 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Vetropack A bezifferte sich zuletzt auf 448,66 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

