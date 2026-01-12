SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vetropack A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Vetropack A eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Vetropack A-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Vetropack A-Papier bei 39,20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25,510 Vetropack A-Aktien im Depot. Die gehaltenen Vetropack A-Anteile wären am 09.01.2026 572,70 CHF wert, da der Schlussstand 22,45 CHF betrug. Mit einer Performance von -42,73 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Vetropack A belief sich zuletzt auf 444,95 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at