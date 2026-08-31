Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Frühes Investment
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31.08.2026 10:03:47
SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vetropack A von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die Vetropack A-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Vetropack A-Anteile betrug an diesem Tag 62,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,000 Vetropack A-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 347,20 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 65,28 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Vetropack A belief sich zuletzt auf 430,09 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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