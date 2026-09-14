Vetropack a Aktie

Vetropack a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594

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Vetropack A-Investment 14.09.2026 10:03:41

SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Vetropack A-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Vetropack A-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Vetropack A-Papier statt. Der Schlusskurs der Vetropack A-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 23,90 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 4,184 Vetropack A-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.09.2026 90,79 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 21,70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 9,21 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte Vetropack A einen Börsenwert von 429,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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