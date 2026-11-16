Vetropack a Aktie
WKN DE: A2P3SQ / ISIN: CH0530235594
|Vetropack A-Investment im Blick
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16.11.2026 10:03:29
SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vetropack A von vor 3 Jahren angefallen
Vor 3 Jahren wurde das Vetropack A-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Vetropack A-Anteile an diesem Tag 36,80 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,717 Vetropack A-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 19,56 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 53,15 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 46,85 Prozent eingebüßt.
Vetropack A wurde jüngst mit einem Börsenwert von 388,14 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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