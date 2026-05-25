SPI-Wert Vetropack A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vetropack A von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Vetropack A-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 32,10 CHF wert. Bei einem Vetropack A-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 311,526 Vetropack A-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Vetropack A-Papiers auf 19,62 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 112,15 CHF wert. Damit wäre die Investition 38,88 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Vetropack A einen Börsenwert von 388,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at