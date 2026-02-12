Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Villars SA-Investmentbeispiel
|
12.02.2026 10:03:36
SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Villars SA von vor 10 Jahren eingebracht
Am 12.02.2016 wurde das Villars SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Villars SA-Anteile bei 485,00 CHF. Bei einem Villars SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,062 Villars SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.02.2026 auf 570,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 175,26 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,53 Prozent erhöht.
Villars SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 60,50 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Villars SA
|
12.02.26
|SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Villars SA von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
05.02.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.02.26
|SPI-Handel aktuell: SPI verliert am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel: SPI präsentiert sich am Donnerstagmittag leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Villars SA von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
05.02.26
|SIX-Handel SPI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.02.26
|Börse Zürich: SPI sackt nachmittags ab (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI am Mittag leichter (finanzen.at)