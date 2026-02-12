SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Villars SA von vor 10 Jahren eingebracht

Am 12.02.2016 wurde das Villars SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Villars SA-Anteile bei 485,00 CHF. Bei einem Villars SA-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,062 Villars SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.02.2026 auf 570,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 175,26 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 17,53 Prozent erhöht.

Villars SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 60,50 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at