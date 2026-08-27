Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Lukrativer Villars SA-Einstieg?
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27.08.2026 10:03:21
SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Villars SA von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Villars SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Villars SA-Aktie bei 490,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 20,408 Villars SA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 605,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 346,94 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 23,47 Prozent.
Der Villars SA-Wert an der Börse wurde auf 63,17 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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