Villars Aktie

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WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656

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Lukrativer Villars SA-Einstieg? 27.08.2026 10:03:21

SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Villars SA von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Villars SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Villars SA-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Villars SA-Aktie bei 490,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 20,408 Villars SA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 605,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 346,94 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 23,47 Prozent.

Der Villars SA-Wert an der Börse wurde auf 63,17 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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