SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Villars SA-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Villars SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Villars SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 690,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,145 Villars SA-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 86,23 CHF, da sich der Wert eines Villars SA-Anteils am 20.05.2026 auf 595,00 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 86,23 CHF entspricht einer negativen Performance von 13,77 Prozent.

Villars SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 61,53 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at