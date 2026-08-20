Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Villars SA-Performance im Blick
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20.08.2026 10:03:27
SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Villars SA-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das Villars SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 725,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,379 Villars SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Villars SA-Anteile wären am 19.08.2026 834,48 CHF wert, da der Schlussstand 605,00 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 16,55 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Villars SA eine Börsenbewertung in Höhe von 63,14 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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