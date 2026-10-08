Villars Aktie

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WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656

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Rentable Villars SA-Anlage? 08.10.2026 10:03:23

SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Villars SA von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Villars SA-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Villars SA-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Villars SA-Anteile bei 695,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Villars SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,388 Villars SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (580,00 CHF), wäre die Investition nun 8 345,32 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,55 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Villars SA bezifferte sich zuletzt auf 60,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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