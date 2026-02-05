Villars Aktie

Villars für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Villars SA-Einstieg? 05.02.2026 10:03:18

SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Villars SA von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Villars SA-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Villars SA-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 750,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Villars SA-Aktie investiert, befänden sich nun 0,133 Villars SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.02.2026 auf 590,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,67 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,33 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Villars SA bezifferte sich zuletzt auf 61,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Villars SA

mehr Nachrichten