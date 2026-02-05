SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Villars SA von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Villars SA-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Villars SA-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 750,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Villars SA-Aktie investiert, befänden sich nun 0,133 Villars SA-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.02.2026 auf 590,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 78,67 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,33 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Villars SA bezifferte sich zuletzt auf 61,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at