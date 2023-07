SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Villars SA eingebracht

Bei einem frühen Investment in Villars SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 27.07.2018 wurden Villars SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 910,00 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hat, hat nun 0,110 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 75,82 CHF, da sich der Wert eines Villars SA-Papiers am 24.07.2023 auf 690,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 24,18 Prozent eingebüßt.

Alle Villars SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 71,96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at