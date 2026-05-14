Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Villars SA-Investmentbeispiel
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14.05.2026 10:03:37
SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Villars SA von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Villars SA-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 605,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Villars SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16,529 Villars SA-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 752,07 CHF, da sich der Wert einer Villars SA-Aktie am 13.05.2026 auf 590,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 2,48 Prozent eingebüßt.
Villars SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 62,65 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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