Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Profitables Villars SA-Investment?
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28.05.2026 10:03:14
SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Villars SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Villars SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 730,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,370 Villars SA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 580,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 794,52 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,55 Prozent.
Villars SA wurde am Markt mit 61,63 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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