SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Villars SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Villars SA gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Villars SA-Papier statt. Der Schlusskurs der Villars SA-Anteile betrug an diesem Tag 735,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,136 Villars SA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 575,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 78,23 CHF wert. Damit wäre die Investition 21,77 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Villars SA belief sich zuletzt auf 62,68 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at