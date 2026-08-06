Villars Aktie

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WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656

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Performance im Blick 06.08.2026 10:03:55

SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Villars SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Villars SA-Investment gewesen.

Die Villars SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 620,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Villars SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 16,129 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Villars SA-Papiere wären am 05.08.2026 9 758,06 CHF wert, da der Schlussstand 605,00 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 2,42 Prozent verkleinert.

Villars SA war somit zuletzt am Markt 60,55 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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